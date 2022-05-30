Батлер — о поражении «Майами»: в следующем сезоне мы вернёмся и сделаем своё дело

Звёздный игрок «Майами Хит» Джимми Батлер прокомментировал вылет команды из плей-офф НБА. «Майами» в финале Восточной конференции уступил «Бостон Селтикс» (3-4 в серии). В седьмом матче «Бостон» одержал победу со счётом 100:96.



Батлер стал самым результативным игроком матча. Лидер «Майами» набрал 35 очков, сделал восемь подборов и одну передачу.



«Чего нам не хватило? Нужно поработать над стабильностью. У нас было всё необходимое. И у нас это есть. Никто не знает, кто будет в составе в следующем сезоне. Я рад возможности играть вместе с этими ребятами. Как и всегда в моём случае за время, что я выступаю в этой лиге. У нас было всё, что нужно. В следующем сезоне тоже будет. Мы вернёмся сюда и сделаем своё дело», — приводит слова Джимми Батлера Fadeaway World.