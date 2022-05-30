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Пятый матч серии ЦСКА — «Зенит» установил рекорд посещаемости в сезоне Единой лиги ВТБ

Пятый матч серии ЦСКА — «Зенит» установил рекорд посещаемости в сезоне Единой лиги ВТБ
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Пятый матч матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на своей площадке играл с санкт-петербургским «Зенитом», стал самым посещаемым матчем сезона в Единой лиге ВТБ, сообщает ТАСС.

На матче присутствовал 8441 зритель, что стало рекордной цифрой в сезоне-2021/2022.

Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 97:95.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 21 очко. Ещё 16 очков на свой счёт записал Алекс Пойтресс. В составе хозяев паркета отличился Алексей Швед, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов.

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

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