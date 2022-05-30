Глава ОКР высказался о финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился мнением о пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом».



«Отличная игра. Выиграла ли лига от того, что ввели финальную серию до четырёх побед? Конечно, эта серия прекрасно смотрится. Я думаю, главные победители сегодня — это болельщики, которые увидели замечательную игру», — приводит слова Позднякова ТАСС.



Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 97:95.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 21 очко. Ещё 16 очков на свой счёт записал Алекс Пойтресс. В составе хозяев паркета отличился Алексей Швед, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов.



Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

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