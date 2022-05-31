Чирлидерши зажигали с комиком Дороховым и висли в шпагате на кольцах. Фото победы «Зенита»

30 мая в Москве на стадионе «Мегаспорт» в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ «Зенит» обыграл ЦСКА со счётом 97:95.

На матче присутствовал 8441 зритель, что стало рекордной цифрой в сезоне-2021/2022.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Зенит» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов «Чемпионата» Александра Сафонова и Дмитрия Голубовича.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Билли Бэрон, набравший 21 очко. Ещё 16 очков на свой счёт записал Алекс Пойтресс. В составе хозяев паркета отличился Алексей Швед, набравший 32 очка. Дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов оформил Никола Милутинов.



Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.