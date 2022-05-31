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Стефен Карри: у «Бостона» нет слабых мест

Стефен Карри: у «Бостона» нет слабых мест
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился ожиданиями от финальной серии НБА. «Уорриорз» оспорят титул в серии с «Бостон Селтикс».

«У «Бостона» есть ребята, которые выступают на очень хорошем уровне. У этой команды нет слабых мест, там играют габаритные баскетболисты. Нам нравится это противостояние, мы подходим с полной уверенностью, знаем, что можем победить. В то же время мы уважаем соперника.

Тейтум и Браун являются лидерами «Бостона». У них также хорош Маркус Смарт, есть и ветераны, обладающие богатым опытом, как Эл Хорфорд. Он уже давно в лиге, хоть сыграет в финале впервые. Они очень сильно мотивированы, но и мы тоже», — цитирует Карри NBC Sports.

«Бостон» в финале конференции выиграл серию с «Майами Хит» (4-3). «Голден Стэйт» в своём финале был сильнее «Даллас Маверикс» (4-1).

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