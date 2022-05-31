Президент ЦСКА назвал причину поражения в пятом матче финальной серии с «Зенитом»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал поражение московского клуба в пятом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча закончилось со счётом 97:95. Причём по ходу матча ЦСКА вёл в счёте с преимуществом более чем в 10 очков. После этой победы «Зенит» сократил отставание в серии до четырёх побед (2-3).
«Выигрывать на заказ, как правило, не получается, и, безусловно, надо отдать должное «Зениту», который в сложной ситуации продемонстрировал огромную волю и характер. Это долгая серия, и всё будут решать маленькие детали, концентрация, штрафные, очки тех, кто выходит на замену, как раз то, в чём мы уступили.
Мы в какой-то момент просто остановились, уверовав, что сможем без экстраусилий довести матч до победы, а у «Зенита» удачно вошли в игру ветераны Сергей Моня и Виталий Фридзон», — цитирует Ватутина ТАСС.
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