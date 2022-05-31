Керр назвал Тейтума одним из лучших игроков НБА

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высоко оценил игру лидера «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.



«Вне всяких сомнений, он является одним из лучших игроков лиги. Он может доставить неприятности множеством способов. У него отлично сочетаются габариты и скорость, что бывает довольно редко. Конечно, это ключевой игрок «Селтикс», — цитирует тренера Fadeaway World.



Тейтум получил приз MVP финала Восточной конференции. Эта награда в НБА вручалась впервые.



В финальной серии плей-офф «Бостон» встретится с «Голден Стэйт». «Селтикс» в финале Восточной конференции обыграли «Майами Хит» (4-3). А «Голден Стэйт» который в предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс» с общим счётом 4-1.

Новость по теме Тейтум перед решающим матчем с «Майами» отправил сообщение на номер Брайанта