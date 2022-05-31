Керр не считает, что «Уорриорз» получат преимущество из-за тяжёлой серии «Бостона»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал об ожиданиях от финальной серии НБА с «Бостон Селтикс». По мнению специалиста, на соперника не повлияет тот факт, что серия финала Восточной конференции с «Майами Хит» растянулась на семь матчей.



«Зачастую бывает так, что, преодолев трудности, выходишь из этого более сильным. Вот, сделал что-то, а затем начинается что-то новое. Поэтому предыдущие сложности уже не имеют значения. Вы находитесь рядом с целью и ставите всё на кон», — цитирует тренера San Francisco Chronicle.



«Селтикс» в финале Восточной конференции обыграли «Майами Хит» (4-3), а «Голден Стэйт» на предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс», взяв верх с общим счётом 4-1. Таким образом, у «Голден Стэйт» будет на три-четыре дня больше времени для подготовки к финальной серии, чем у соперника.

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