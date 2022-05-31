Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Билл Расселл призвал Тейтума завоевать трофей и стать MVP финальной серии

Билл Расселл призвал Тейтума завоевать трофей и стать MVP финальной серии
Комментарии

Бывшая звезда «Бостон Селтикс» Билл Расселл поздравил команду с выходом в финал плей-офф НБА. Особенно он выделил лидера команды Джейсона Тейтума, который был признан самым ценным игроком финала Восточной конференции.

«Поздравляю победителей Восточной конференции НБА «Бостон Селтикс»! И поздравляю Тейтума, который стал обладателем приза самому ценному игроку финала Восточной конференции имени Ларри Бёрда. Возможно, скоро он ещё и возьмёт награду самого ценного игрока финала имени Билла Расселла», — написал бывший баскетболист в своих соцсетях.

Расселл в составе «Селтикс» выиграл 11 титулов в НБА.

В финальной серии плей-офф «Бостон» встретится с «Голден Стэйт». «Селтикс» в финале Восточной конференции обыграли «Майами Хит» (4-3), а «Голден Стэйт» на предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс», взяв верх с общим счётом 4-1.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА:

Новость по теме
Тейтум перед решающим матчем с «Майами» отправил сообщение на номер Брайанта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022