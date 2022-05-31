Билл Расселл призвал Тейтума завоевать трофей и стать MVP финальной серии

Бывшая звезда «Бостон Селтикс» Билл Расселл поздравил команду с выходом в финал плей-офф НБА. Особенно он выделил лидера команды Джейсона Тейтума, который был признан самым ценным игроком финала Восточной конференции.
«Поздравляю победителей Восточной конференции НБА «Бостон Селтикс»! И поздравляю Тейтума, который стал обладателем приза самому ценному игроку финала Восточной конференции имени Ларри Бёрда. Возможно, скоро он ещё и возьмёт награду самого ценного игрока финала имени Билла Расселла», — написал бывший баскетболист в своих соцсетях.
Расселл в составе «Селтикс» выиграл 11 титулов в НБА.
В финальной серии плей-офф «Бостон» встретится с «Голден Стэйт». «Селтикс» в финале Восточной конференции обыграли «Майами Хит» (4-3), а «Голден Стэйт» на предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс», взяв верх с общим счётом 4-1.
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