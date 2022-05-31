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Гомельский оценил целесообразность для ЦСКА продления контракта с Уэйром

Гомельский оценил целесообразность для ЦСКА продления контракта с Уэйром
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о целесообразности для ЦСКА продления контракта с разыгрывающим Каспером Уэйром.

«Очень хотелось бы сохранить Уэйра в команде. Но в этой ситуации многое будет зависеть от самого Каспера», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, Уэйр заключил соглашение с ЦСКА до окончания нынешнего сезона. В московский клуб он перешёл из «Енисея».

В финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА борется с «Зенитом». После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу армейцев. Следующую встречу команды проведут 2 июня. Она состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 по московскому времени. В случае если по её итогам счёт в серии будет 3-3, решающий матч пройдёт 5 июня в Москве.

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