Гомельский оценил целесообразность для ЦСКА продления контракта с Уэйром

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о целесообразности для ЦСКА продления контракта с разыгрывающим Каспером Уэйром.



«Очень хотелось бы сохранить Уэйра в команде. Но в этой ситуации многое будет зависеть от самого Каспера», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, Уэйр заключил соглашение с ЦСКА до окончания нынешнего сезона. В московский клуб он перешёл из «Енисея».



В финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА борется с «Зенитом». После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу армейцев. Следующую встречу команды проведут 2 июня. Она состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 по московскому времени. В случае если по её итогам счёт в серии будет 3-3, решающий матч пройдёт 5 июня в Москве.