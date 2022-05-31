Гомельский оценил целесообразность для ЦСКА продления контракта с Уэйром
Поделиться
Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о целесообразности для ЦСКА продления контракта с разыгрывающим Каспером Уэйром.
«Очень хотелось бы сохранить Уэйра в команде. Но в этой ситуации многое будет зависеть от самого Каспера», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, Уэйр заключил соглашение с ЦСКА до окончания нынешнего сезона. В московский клуб он перешёл из «Енисея».
В финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА борется с «Зенитом». После пяти матчей счёт в серии 3-2 в пользу армейцев. Следующую встречу команды проведут 2 июня. Она состоится в Санкт-Петербурге и начнётся в 20:00 по московскому времени. В случае если по её итогам счёт в серии будет 3-3, решающий матч пройдёт 5 июня в Москве.
Комментарии
- 31 мая 2022
-
17:42
-
16:12
-
14:44
-
13:30
-
11:20
-
10:20
-
09:12
-
09:00
-
00:54
- 30 мая 2022
-
23:42
-
23:01
-
22:45
-
22:43
-
22:02
-
19:56
-
18:55
-
17:38
-
15:19
-
14:22
-
12:49
-
11:31
-
10:39
-
10:33
-
10:26
-
09:22
-
07:00
-
06:18
- 29 мая 2022
-
23:44
-
22:41
-
21:52
-
20:30
-
19:50
-
18:59
-
17:21
-
16:30
Партнерский контент