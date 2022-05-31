Чемпион Европы Пашутин назвал фаворита финала Единой лиги ВТБ

Чемпион Европы 2007 года Захар Пашутин высказался о противостоянии между ЦСКА и «Зенитом» в финальной серии Единой лиги ВТБ, а также поделился мнением о его фаворите.

«Первые два матча ЦСКА довольно легко выиграл, но дальше «Зенит» не опустил руки. В серии до четырёх побед очень сильно влияет физическое и моральное состояние. Здесь становится интереснее с каждой игрой. Все любят баскетбол, этот праздник должен продолжаться, но в нём обязательно должен быть победитель. Нормально, что все предыдущие серии длились до трёх побед, сейчас лига выработала отличный график и сделала всё для зрителей.

По мне, ЦСКА остаётся фаворитом. Я надеюсь, что они проявят себя в шестом матче. Должны там выигрывать», — приводит слова Пашутина ТАСС.