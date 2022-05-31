Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион Европы Пашутин назвал фаворита финала Единой лиги ВТБ

Чемпион Европы Пашутин назвал фаворита финала Единой лиги ВТБ
Комментарии

Чемпион Европы 2007 года Захар Пашутин высказался о противостоянии между ЦСКА и «Зенитом» в финальной серии Единой лиги ВТБ, а также поделился мнением о его фаворите.

«Первые два матча ЦСКА довольно легко выиграл, но дальше «Зенит» не опустил руки. В серии до четырёх побед очень сильно влияет физическое и моральное состояние. Здесь становится интереснее с каждой игрой. Все любят баскетбол, этот праздник должен продолжаться, но в нём обязательно должен быть победитель. Нормально, что все предыдущие серии длились до трёх побед, сейчас лига выработала отличный график и сделала всё для зрителей.

По мне, ЦСКА остаётся фаворитом. Я надеюсь, что они проявят себя в шестом матче. Должны там выигрывать», — приводит слова Пашутина ТАСС.

Новость по теме
Президент ЦСКА назвал причину поражения в пятом матче финальной серии с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022