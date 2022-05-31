Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс назвал своего самого трудолюбивого товарища по команде

Кендрик Перкинс назвал своего самого трудолюбивого товарища по команде
Комментарии

Бывший игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс ответил у себя в социальных сетях на вопрос о своём самом трудолюбивом товарище по команде за время карьеры. Как рассказал Перкинс, им является чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс», где они вместе и выступали, Кевин Гарнетт.

Гарнетт 15 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В 2004 году он был признан самым ценным игроком лиги. Титул с «Бостоном» он завоевал в 2008 году. Карьеру Гарнетт завершил в 2016-м. Последним его клубом была «Миннесота Тимбервулвз».

Ранее Кевин отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

Новость по теме
Гарнетт отреагировал на новость о назначении Хэма главным тренером «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022