Кендрик Перкинс назвал своего самого трудолюбивого товарища по команде

Бывший игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс ответил у себя в социальных сетях на вопрос о своём самом трудолюбивом товарище по команде за время карьеры. Как рассказал Перкинс, им является чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс», где они вместе и выступали, Кевин Гарнетт.



Гарнетт 15 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В 2004 году он был признан самым ценным игроком лиги. Титул с «Бостоном» он завоевал в 2008 году. Карьеру Гарнетт завершил в 2016-м. Последним его клубом была «Миннесота Тимбервулвз».



Ранее Кевин отреагировал на новость о назначении Дарвина Хэма на пост главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс».

Новость по теме Гарнетт отреагировал на новость о назначении Хэма главным тренером «Лейкерс»