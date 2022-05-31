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«Никакого чемпионства». Эксперт — о будущем «Лейкерс»

«Никакого чемпионства». Эксперт — о будущем «Лейкерс»
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Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение, что едва ли «Лос-Анджелес Лейкерс» сможет рассчитывать на титул по итогам следующего сезона НБА.

«Нет, никакого чемпионства. Когда мы говорим об этом, то стоит посмотреть на такие команды, как «Клипперс», «Санз», «Уорриорз», «Маверикс», «Тимбервулвз». Это те команды, о которых стоит упомянуть ещё до «Лейкерс», — сказал Эй Смит на канале ESPN в YouTube.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес» лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем. Ранее стало известно, что новым наставником «озёрников» должен стать Дарвин Хэм, работавший раньше ассистентом главного тренера «Милуоки Бакс».

Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»:

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