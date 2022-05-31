Леброн обратился к Хэмилтону

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
«Становитесь легендарными. Рад был повидаться с тобой, брат», — написал Леброн, добавив совместную фотографию с Хэмилтоном.
Фото: Из личного архива Леброна Джеймса
Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Леброн стал первым действующим игроком в истории НБА, который заработал $ 1 млрд.
Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира прямо сейчас:
- 31 мая 2022
-
22:42
-
22:02
-
21:38
-
21:35
-
20:05
-
19:08
-
18:38
-
17:42
-
16:12
-
14:44
-
13:30
-
11:20
-
10:20
-
09:12
-
09:00
-
00:54
- 30 мая 2022
-
23:42
-
23:01
-
22:45
-
22:43
-
22:02
-
19:56
-
18:55
-
17:38
-
15:19
-
14:22
-
12:49
-
11:31
-
10:39
-
10:33
-
10:26
-
09:22
-
07:00
-
06:18
- 29 мая 2022
-
23:44