Леброн обратился к Хэмилтону

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, обратившись к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.



«Становитесь легендарными. Рад был повидаться с тобой, брат», — написал Леброн, добавив совместную фотографию с Хэмилтоном.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Леброн стал первым действующим игроком в истории НБА, который заработал $ 1 млрд.



Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов.

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