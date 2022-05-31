Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид перенёс операцию на большом пальце правой руки. Об этом информирует издание The Athletic.



Кроме того, Эмбииду также была проведена процедура восстановления указательного пальца левой руки. Ожидается, что игрок будет готов к тренировочному лагерю.



В нынешнем сезоне Эмбиид принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 30,6 очка, совершал 11,7 подбора и отдавал 4,2 передачи. В матчах плей-офф у него была следующая статистика: 23,6 очка, 10,7 подбора и 2,1 передачи.



Ранее Джоэл высказал недовольство работой судей во время финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

Новость по теме «ВАРпуль заплатил судьям». Эмбиид остался недоволен отменённым голом Бензема в финале ЛЧ