Эй Смит: Карри затмит Леброна по выигранным титулам в НБА

Американский спортивный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающий защитник Стефен Карри выиграет больше титулов НБА, чем лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Верю, что Карри выиграет пять чемпионских титулов в своей карьере и затмит Леброна Джеймса по этому показателю, который не сможет завоевать больше четырёх. С уверенностью могу сказать, что «Голден Стэйт» выиграет два из трёх следующих титулов», — приводит слова Смита ESPN.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.
Ранее Эй Смит высказал мнение, что «Лейкерс» стоит обменять Леброна.
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