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Наставник «Юты Джаз» Куин Снайдер может покинуть команду

Наставник «Юты Джаз» Куин Снайдер может покинуть команду
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Главный тренер «Юты Джаз» Куин Снайдер может покинуть команду. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией внутри клуба.

Владельцы и руководство «Джаз» ведут переговоры уже несколько недель, однако будущее Снайдера, проработавшего в «Юте» восемь недель, до сих пор остаётся неясным. Сообщается, что команда предложила продлить текущий контракт специалиста, который истекает через два года, с опцией на сезон-2023/2024.
Кроме того, в «Юте» не против, если Куин просто останется на следующий сезон.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона баскетболисты «Юты» заняли девятое место. В первом раунде плей-офф «Юта» проиграла клубу «Даллас Маверикс» (2-4 в серии).

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