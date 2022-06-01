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Кто станет чемпионом НБА?

Кто станет чемпионом НБА?
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Уже послезавтра, 3 июня, состоится первый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого сыграют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс». Встреча пройдёт в Сан-Франциско и начнётся в 4:00 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе относительно победителя соревнований.

Напомним, в финале Восточной конференции НБА «Бостон» оказался сильнее «Майами Хит». Баскетболисты «Уоррирз» праздновали победу в противостоянии с клубом «Даллас Маверикс» на Западе.

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