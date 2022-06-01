Кто станет чемпионом НБА?
Поделиться
Уже послезавтра, 3 июня, состоится первый матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого сыграют «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс». Встреча пройдёт в Сан-Франциско и начнётся в 4:00 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе относительно победителя соревнований.
Напомним, в финале Восточной конференции НБА «Бостон» оказался сильнее «Майами Хит». Баскетболисты «Уоррирз» праздновали победу в противостоянии с клубом «Даллас Маверикс» на Западе.
Комментарии
- 1 июня 2022
-
13:34
-
12:55
-
11:22
-
10:21
-
09:50
-
08:30
-
00:56
- 31 мая 2022
-
23:44
-
22:42
-
22:02
-
21:38
-
21:35
-
20:05
-
19:08
-
18:38
-
17:42
-
16:12
-
14:44
-
13:30
-
11:20
-
10:20
-
09:12
-
09:00
-
00:54
- 30 мая 2022
-
23:42
-
23:01
-
22:45
-
22:43
-
22:02
-
19:56
-
18:55
-
17:38
-
15:19
-
14:22
-
12:49
Партнерский контент