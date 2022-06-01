Средняя стоимость билетов на финал НБА-2022 стала второй за всю историю лиги
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Средняя цена билетов на матчи финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации нынешнего сезона на вторичном рынке составляет $ 3241. Об этом информирует TicketIQ Blog.
Согласно источнику, такая стоимость билетов занимает второе место за всю историю НБА. Дороже они стоили лишь в серии 2019 года, когда встречались «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс» ($ 3899). Серия между «Финикс Санз» и «Милуоки Бакс» прошлого года находится на третьем месте ($ 2747).
Напомним, в этом году за титул поборются «Голден Стэйт» и «Бостон Селтикс». «Уоррирз» праздновали победу в противостоянии с клубом «Даллас Маверикс» на Западе. В финале Восточной конференции НБА «Бостон» оказался сильнее «Майами Хит».
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