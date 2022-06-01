Пау Газоль рассказал, кому отдаёт предпочтение в финальной серии НБА

Двукратный чемпион НБА, испанский баскетболист Пау Газоль поделился ожиданиями от финала плей-офф НБА. В финальной серии встретятся «Бостон Селтикс» и «Голден Стэйт Уорриорз».
«Мне больше нравится «Голден Стэйт». У них есть большой опыт, они все играют на высоком уровне. В команде все здоровы. Победить их будет крайне сложно.
Но если уж кто-то и может это сделать, то «Бостон». У них есть шанс. Они также играют в хороший баскетбол, не хочу, чтобы была недооценка. У них талантливая команда. Но я всё равно отдаю предпочтение «Уорриорз».
Когда оказываешься в финале, это шанс всей жизни. Думаю, что для всех игроков «Селтикс» этот шанс выпадает в первый раз. И в этом плане у «Уорриорз» будет преимущество», — цитирует Газоля Olympics.com.
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