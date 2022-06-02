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Паскуаль: «Зенит» приложит все усилия, чтобы навязать сопротивление ЦСКА

Паскуаль: «Зенит» приложит все усилия, чтобы навязать сопротивление ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился своими ожиданиями от предстоящей шестой игры финальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.

«Мы знаем, что в любом случае это будет наша последняя игра в родных стенах с нашими болельщиками. Также мы понимаем, что это будет очень тяжёлый поединок. Вот почему мы должны приложить все наши усилия в этой прекрасной домашней атмосфере, которую создают наши болельщики, чтобы сопротивляться и увеличить наши шансы на победу», — приводит слова Паскаля пресс-служба клуба.

Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 97:95. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сократил отставание в серии. Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Санкт-Петербурге 2 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

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