Смарт рассказал о невзаимной любви с фанатами

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Маркус Смарт раскрыл, что его очень часто не любят болельщики других команд.



«Я всегда являюсь мишенью для болельщиков, в основном это проявляется, когда выступаю против их любимого игрока. Понимаю, что я нравлюсь тут далеко не всем и что меня недолюбливают болельщики. Я не являюсь любимчиком множества людей. Вся моя жизнь проходила в таком ключе. Я всегда был аутсайдером.



Из-за моего стиля игры я всегда был баскетболистом, которого легко сделать мишенью. Против меня непросто играть, и это даёт мне мотивацию и силы. Так что ничего нового для меня нет. Думаю, я довольно устойчив психологически. Моя команда поддерживает меня, так что все хорошо», – цитирует Смарта Yahoo Sports.