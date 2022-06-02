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Хорфод высказался о назначении Хэма на пост главного тренера «Лейкерс»

Хорфод высказался о назначении Хэма на пост главного тренера «Лейкерс»
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Центровой «Бостон Селтикс» Эл Хорфорд прокомментировал назначение на пост главного тренера «Лос-Анджелес» Лейкерс Дарвина Хэма. Он был ассистентом главного тренера в «Милуоки Бакс». По мнению Хорфорда, калифорнийцы приняли правильное решение.

«Дарвин действительно очень хорош, как все и думают. Это — очень целеустремлённый человек. Его интересуют только победы, он — настоящий боец. Думаю, что «Лейкерс» очень повезло с ним. Это — один из тех парней, которых хочется видеть в своей команде», — цитирует Хорфорда журналист Джон Каралис.

Ранее Хорфорд работал с Хэмом в «Атланте Хоукс». Там Дарвин также занимал пост ассистента главного тренера.

В нынешнем сезоне «Лейкерс» не удалось выйти в плей-офф НБА.

10 самых ярких событий минувшей регулярки НБА:

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