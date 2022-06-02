«Мы — парни, которые хотят победить любой ценой». Тейтум рассказал об отношениях с Брауном

Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал о взаимоотношениях с партнёром по команде Джейленом Брауном. Ранее «Селтикс» вышли в финал плей-офф НБА, где они сыграют с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Мы — два молодых парня, которые очень хотят конкурировать и побеждать любой ценой. Думаю, что это делает нас ближе. Мы не пытаемся кому-то что-то доказать, но хотим побеждать.
Иногда это было тяжело. Мы занимали 11-е место в посеве. Думаю, что мало кто в нас верил в тот момент. Но у нас самих всегда была вера, что мы можем добиться успеха», — цитирует Тейтума Fadeaway World.
«Селтикс» в финале конференции обыграли «Майами Хит» (4-3). «Голден Стэйт Уорриорз» в предыдущей стадии оказался сильнее «Даллас Маверикс» с общим счётом 4:1.
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