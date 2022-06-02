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Милутинов: понимаем, какие ошибки ЦСКА допустил в прошлом матче с «Зенитом»

Милутинов: понимаем, какие ошибки ЦСКА допустил в прошлом матче с «Зенитом»
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. ЦСКА сыграет с «Зенитом» в гостях. В серии до четырёх побед счёт пока 3-2 в пользу «армейцев». Шестой матч состоится сегодня, 2 июня. Он будет проходить в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

«Неважно, что делаю я, важно, что делает команда. Это самое главное. Мы работаем над собой. Понимаем, какие ошибки допустили в прошлом матче, что нужно улучшить. Мы работаем над этим. Думаю, что мы будем готовы к матчу», — сказал Милутинов на YouTube-канале ЦСКА.

В финальной серии Единой лиги ВТБ Милутинов в среднем набирает 16,6 очка и делает 13,6 подбора.

Предыдущий матч команд завершился победой «Зенита» со счётом 97:95.

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