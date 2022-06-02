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Итудис: в ЦСКА знают о сложностях, «Зенит» играл лучше в пятом матче

Итудис: в ЦСКА знают о сложностях, «Зенит» играл лучше в пятом матче
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Сегодня, 2 июня, ЦСКА сыграет в гостях с «Зенитом». Счёт в серии — 3-2 в пользу ЦСКА. Серия будет проходить до четырёх побед.

«Что есть, то есть. Формат финала изменили на серию до четырёх побед. В один год у нас был «Финал четырёх», мы приспосабливались. Какое бы решение ни приняла лига, мы ему следуем.

Готовимся серьёзно, как всегда. Это финал, играют две отличные команды. Мы знаем о сложностях, соперник играл лучше в пятом матче. Нам нужно улучшить некоторые моменты и в атаке, и в защите, быть готовыми ментально и физически», — сказал Итудис на YouTube-канале ЦСКА.

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