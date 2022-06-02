Стали известны кандидаты на замену Итудиса в ЦСКА

Инсайдер Маттео Андриани сообщил, что московский ЦСКА начал работу по поиску замены главного тренера Димитриса Итудиса. В качестве кандидатов на этот пост называются грек Яннис Сферопулос, черногорец Душко Иванович и серб Душан Алимпиевич.



«ЦСКА начинает думать о следующем сезоне. В связи с уходом Итудиса в «Фенербахче» российский клуб рассматривает такие кандидатуры, как Яннис Сферопулос, Душко Иванович и Душан Алимпиевич. Никаких решений не принято, участие в следующем сезоне Евролиги будет иметь решающее значение», — написал Андриани в своём «твиттере».



Ранее другой инсайдер, Донатас Урбонас, сообщил, что Итудис в следующем сезоне точно возглавит «Фенербахче», покинув ЦСКА. В московском клубе никак не комментировали данную информацию.