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«Зенит» обыгрывает ЦСКА после первой половины шестого матча финала Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыгрывает ЦСКА после первой половины шестого матча финала Единой лиги ВТБ
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и московским ЦСКА.

Завершилась первая половина встречи. После двух четвертей впереди «Зенит» со счётом 39:33.

Напомним, счёт в серии до четырёх побед — 3-2 в пользу московского ЦСКА. Пятый матч серии завершился выездной победой «Зенита» со счётом 97:95.

В случае победы ЦСКА в сегодняшней встрече московский клуб в 11-й раз станет победителем первенства. В случае успеха «Зенита» для выявления победителя потребуется седьмой матч серии, который пройдёт в Москве 5 июня.

Напомним, в серии за третье место Единой лиги ВТБ казанский УНИКС оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» — 3-1.

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