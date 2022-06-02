«Зенит» обыграл ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Единой лиги ВТБ

Завершился шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке играл с московским ЦСКА. Счёт встречи — 82:63 в пользу хозяев паркета.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Мики, набравший 17 очков. Ещё 11 очков на свой счёт записал Билли Бэрон. В составе гостей паркета отличились Алексей Швед и Никола Милутинов, набравшие по 14 очков.
Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой и заключительный матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 5 июня. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержал казанский клуб со счётом 3-1.
Напомним, в нынешнем сезоне Единая лига ВТБ впервые в истории проводит финальную серию до четырёх побед.
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