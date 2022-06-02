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«Зенит» обыграл ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Единой лиги ВТБ
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Завершился шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» на своей площадке играл с московским ЦСКА. Счёт встречи — 82:63 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Мики, набравший 17 очков. Ещё 11 очков на свой счёт записал Билли Бэрон. В составе гостей паркета отличились Алексей Швед и Никола Милутинов, набравшие по 14 очков.

Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой и заключительный матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 5 июня. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Напомним, в матче за третье место Единой лиги ВТБ встречались казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». По итогам серии победу одержал казанский клуб со счётом 3-1.

Напомним, в нынешнем сезоне Единая лига ВТБ впервые в истории проводит финальную серию до четырёх побед.

Единая лига ВТБ. Финал
02 июня 2022, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
82 : 63
ЦСКА
Москва, Россия
Зенит: Мики - 17, Бэрон - 11, Картер - 10, Карасёв - 9, Лойд - 9, Пойтресс - 8, Захаров - 6, Фридзон - 6, Зубков - 3, Бакнер - 2, Моня - 1, Вяльцев
ЦСКА: Антонов, Йеребко, Клайберн, Колесников, Курбанов, Лопатин, Милутинов, Ухов, Уэйр, Фримен, Хоменко, Швед
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