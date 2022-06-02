Финальная серия Единой лиги ВТБ впервые в истории дошла до решающего матча

По итогам шестой встречи финальной серии Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» сумел обыграть московский ЦСКА со счётом 82:63 и перевёл серию в седьмой, решающий матч.



Таким образом, Единой лиге ВТБ впервые в истории потребуются все матчи финальной серии для определения победителя, когда судьба титула решалась именно в серии, а не в формате «Финала четырёх».



Судьба золота Единой лиги ВТБ решалась в сериях до трёх побед семь раз, и во всех случаях победителями финала оказывались игроки ЦСКА — два раза со счётом 3-1 и пять раз со счётом 3-0. В нынешнем сезоне Единая лига ВТБ впервые в истории проводит финальную серию до четырёх побед.



Примечательно, что если бы финальная серия проходила по старому регламенту — до трёх побед, то ЦСКА стал бы чемпионом Единой лиги ВТБ уже по итогам четвёртого матча со счётом 3-1.

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