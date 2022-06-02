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Итудис прокомментировал поражение ЦСКА в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

Итудис прокомментировал поражение ЦСКА в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ
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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своих подопечных в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Зенит» был лучше, особенно с середины второй четверти. Мы промазали много своих бросков. Не хватало огня в глазах. У нас уже был шанс победить перед своими болельщиками. Постараемся исправиться и сыграть стабильно на протяжении длительного отрезка. 15 минут недостаточно. Беру на себя ответственность за то, как команда выглядела сегодня. Мы с полным энтузиазмом подойдём к игре в воскресенье.

«Зенит» не удивил. Они играли хорошо, в своей манере – выглядели единой командой, каждый, кто выходил на площадку сегодня, помог», — приводит слова Димитриса Итудиса «РИА Новости Спорт».

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