Паскуаль: мне звонят из Европы и говорят, что серия с ЦСКА невероятная

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



«Атмосфера в этой серии если не выше, то точно на уровне лучших серий Евролиги, в которых я участвовал. У меня сейчас много звонков и сообщений из Европы, в том числе звонят другие тренеры, они смотрят за этой серией и говорят, что это что-то невероятное. Здорово, что за этой серией смотрят много детей. После таких матчей они становятся фанатами баскетбола.



Это последняя игра сезона дома, и мы смогли одержать в ней победу и сравнять счёт. Это фантастика! Идём к тому, чтобы победить в следующей игре. В первой половине было сложно играть, не могли полностью контролировать ритм, тяжело переходили из обороны в нападение, но в начале четвёртой четверти удалось сделать хороший рывок. Создали необходимое преимущество и в итоге добились победы», — приводит слова Хавьера Паскуаля «РИА Новости Спорт».

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