Лучшие моменты шестого матча финала Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА. Видео

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видео с лучшими моментами шестого матча финальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 82:63. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джордан Мики, набравший 17 очков. Ещё 11 очков на свой счёт записал Билли Бэрон. В составе гостей паркета отличились Алексей Швед и Никола Милутинов, набравшие по 14 очков.



Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой и заключительный матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 5 июня. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.