«Проблемы ЦСКА – их проблемы». Денис Захаров — о победе в 6-м матче финала Единой лиги ВТБ

Защитник «Зенита» Денис Захаров прокомментировал победу, которую одержала его команда в шестом матче финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА — 82:63.



«Гениальная поддержка! До мурашек! Мы старались для города. Историю ещё не сотворили, только сравняли счёт. Будем стараться в следующей игре. Проблемы ЦСКА – это их проблемы, их тренерские решения. Мы выполняли свой план на игру, у нас получилось – двигаемся дальше», — приводит слова Захарова издание «РИА Новости Спорт».



После победы в шестом матче финальной серии счёт в ней стал равным — 3-3. Седьмой и заключительный матч пройдёт в Москве 5 июня. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что шестой матч посетили чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол и популярный певец певцом Александр Розенбаум.