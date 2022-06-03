Дюрант и экс-игрок ЦСКА Лундберг оценили 1-й матч финала НБА между «Уорриорз» и «Селтикс»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и бывший игрок ЦСКА, датский защитник «Финикс Санз» Габриэль Лундберг в своих социальных сетях отреагировали на противостояние «Голден Стэйт Уорриорз» и «Бостон Селтикс» в первом матче финальной серии плей-офф НБА.



«Обе команды продемонстрировали высокий уровень баскетбола», — написал Дюрант.



«Эта серия продлится семь матчей», — высказал мнение Лундберг.



Напомним, встреча закончилась со счётом 120:108 в пользу баскетболистов «Бостона», тем самым позволив им выйти вперёд в серии — 1-0. Следующий матч между командами состоится также в Сан-Франциско. Команды встретятся в ночь на понедельник, 6 июня, в 3:00 по московскому времени.