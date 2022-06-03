Гомельский высказался о шансах ЦСКА и «Зенита» на победу в финальной серии Единой лиги ВТБ

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о противостоянии ЦСКА и «Зенита» в финальной серии Единой лиги ВТБ. После трёх матчей счёт в серии 3-3. Обладатели золотых медалей будут определяться в решающей встрече, которая состоится 5 июня в Москве. По мнению Гомельского, команды сохраняют равные шансы на победу.
«Увы, «Зенит» победил. Отличная серия с равными шансами», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Владимир также высказался о судействе в финальной серии:
«Меня очень давно отец приучил считать только спорные моменты и определять пристрастность судей или их беспристрастность по соотношению решений в такие спорные моменты между командами. В 4-м матче серии таких моментов я насчитал 7. Соотношение решений 4:3 в пользу «Зенита». Но победил ЦСКА. В 5-м матче серии спорных моментов для меня было 6. Счет 4:2 в пользу ЦСКА, но победил «Зенит». Так что о пристрастности арбитров речи не идёт. Скорее можно говорить о недостаточно высокой квалификации некоторых из них».
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