Александр Розенбаум: никто не верил в то, что «Зенит» отыграется в серии с 1-3, кроме меня

Народный артист России Александр Розенбаум поделился впечатлениями от посещения шестого матча финальной серии Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» из Санкт-Петербурга играет с московским ЦСКА.

«Никто не верил в то, что Зенит отыграется в серии с 1-3, кроме меня. Очень хорошая команда подобралась. Когда команда дышит одним воздухом, когда в коллективе единомышленники, тогда от неё можно ждать многого. Сейчас в баскетбольном «Зените» именно такая атмосфера. Баскетбол я люблю с детства, очень», — приводит слова Розенбаума издание ТАСС.

Напомним, «Зенит» праздновал победу со счётом 82:63, тем самым сравняв счёт в серии — 3-3. Седьмой и решающий матч пройдёт в Москве 5 июня. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.