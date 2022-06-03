Кармело Энтони: Бриттни Грайнер незаконно задержали в России. Пора вернуть её домой

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кармело Энтони разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о задержании в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.



«Сегодня 105-й день, как нашу подругу, сестру, товарища по команде Бриттни Грайнер незаконно задержали в России. 105-й день! Пора вернуть её домой! Давайте привлечём внимание к этому вопросу, поделившись историей Бриттни и подписав петицию», — написал Энтони.



Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.



Напомним, не так давно форвард «Бостон Селтикс» Грант Уильямс надел новую футболку, на которой размещён призыв освободить Грайнер.

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