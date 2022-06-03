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Эй Смит: Майкл Джордан изменил баскетбол к худшему

Эй Смит: Майкл Джордан изменил баскетбол к худшему
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Американский спортивный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение, что легендарный Майкл Джордан изменил баскетбол к худшему.

«На самом деле я очень люблю его и считаю величайшим баскетболистом, который когда-либо занимался этим видом спорта. Но Майкл Джордан, как никто другой, несёт ответственность за изменение игры к худшему.

Подчеркну, что это никак не бросает тень на Майкла. Он величайший из когда-либо существовавших. Номер один, всем ясно? Но он был настолько феноменален, что НБА стала продвигать отдельного игрока, зрители стали тянуться к индивидуальности, и игра стала более индивидуальной. Это всё потому, что многие хотели быть похожими на Майкла», — сказал Эй Смит в эфире передачи First Take.

5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:

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