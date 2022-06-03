Эй Смит: Майкл Джордан изменил баскетбол к худшему

Американский спортивный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит высказал мнение, что легендарный Майкл Джордан изменил баскетбол к худшему.
«На самом деле я очень люблю его и считаю величайшим баскетболистом, который когда-либо занимался этим видом спорта. Но Майкл Джордан, как никто другой, несёт ответственность за изменение игры к худшему.
Подчеркну, что это никак не бросает тень на Майкла. Он величайший из когда-либо существовавших. Номер один, всем ясно? Но он был настолько феноменален, что НБА стала продвигать отдельного игрока, зрители стали тянуться к индивидуальности, и игра стала более индивидуальной. Это всё потому, что многие хотели быть похожими на Майкла», — сказал Эй Смит в эфире передачи First Take.
5 удивительных вещей, которыми владеет Майкл Джордан:
- 3 июня 2022
-
16:17
-
15:18
-
14:40
-
13:34
-
12:58
-
12:17
-
11:14
-
10:18
-
09:48
-
09:17
-
06:35
-
00:48
- 2 июня 2022
-
23:04
-
23:01
-
22:45
-
22:26
-
22:09
-
21:49
-
20:51
-
19:59
-
18:52
-
17:51
-
15:40
-
14:31
-
12:40
-
10:54
-
09:21
-
07:52
-
07:37
-
00:34
- 1 июня 2022
-
23:54
-
22:04
-
21:30
-
21:18
-
19:44