В НБА опровергли слухи о расширении в 2024 году

Комиссар НБА Адам Сильвер опроверг информацию о возможном расширении числа участников НБА в 2024 году.
«Слухи о расширении лиги в 2024 году не соответствуют действительности. Сейчас мы не обсуждаем этот вопрос. Но рано или поздно лига обязательно будет расширена», — цитирует Адама Сильвера журналист Кит Смит в своих социальных сетях.
Ранее СМИ сообщали, что лигу ждёт расширение в 2024 году после истечения срока действующего коллективного соглашения. Как сообщалось, Национальная баскетбольная ассоциация выбрала Сиэтл и Лас-Вегас в качестве кандидатов на расширение. Ранее сообщалось, что, помимо Лас-Вегаса, на вступление в НБА претендует Канзас, однако именно город из Невады является фаворитом на второе вакантное место. Что касается Сиэтла, то там планировали возродить команду «Суперсоник».
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