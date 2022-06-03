Кириленко: это лучший финал в истории Единой лиги ВТБ

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался о финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА (3-3).
«Согласен с оценкой, что это лучший финал в истории лиги. В нём встретились клубы, которые начинали сезон в Евролиге и удачно там играли, с хорошо укомплектованными составами. По обеим командам ударила история с отъездом части баскетболистов посреди сезона, среди этих игроков были определяющие. Но и ЦСКА, и «Зенит» смогли перестроиться, великолепно провели плей-офф и вышли в финал.
Преимущество в опыте на стороне москвичей: они становились чемпионами России неизменно на протяжении 20 последних лет. Но я в восторге от «Зенита», особенно от двух последних игр в его исполнении. Петербуржцы не сдались при счёте 1-3 в серии, когда, казалось, можно уже паковать чемоданы и готовиться к отпуску. Они действительно выполняют план на игру, и мне очень это импонирует. В течение практически всего матча, не сбиваясь, «Зенит» внимательно следует установке тренера. Поэтому уверен, что седьмая игра нас не разочарует.
Уже невозможно найти билеты. Мне, наверное, уже написали человек 200 с просьбой помочь попасть на игру 5 июня. Отвечаю: «Ребят, я всё понимаю, но это не ко мне». Ажиотаж мощнейший, финал действительно лучший в истории, думаю, ещё минимум несколько лет эта планка продержится. Уверен, что в воскресенье увидим полный «Мегаспорт» и отличную игру», — приводит слова Кириленко «РИА Новости Спорт».
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