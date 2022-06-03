«Лейкерс» назначили Дарвина Хэма на пост главного тренера

Американский специалист Дарвин Хэм официально стал главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает пресс-служба команды. Хэм стал 28-м главным тренером в истории «Лейкерс».
48-летний специалист никогда не работал главным тренером команды НБА. Ранее Хэм работал ассистентом наставника «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера. В период с 2011 по 2013 год Хэм работал в «Лейкерс» ассистентом главного тренера.
Как сообщалось в СМИ, контракт с новым главным тренером рассчитан на четыре года.
Напомним, «Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.
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