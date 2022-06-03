Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» назначили Дарвина Хэма на пост главного тренера

«Лейкерс» назначили Дарвина Хэма на пост главного тренера
Комментарии

Американский специалист Дарвин Хэм официально стал главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает пресс-служба команды. Хэм стал 28-м главным тренером в истории «Лейкерс».

48-летний специалист никогда не работал главным тренером команды НБА. Ранее Хэм работал ассистентом наставника «Милуоки Бакс» Майка Буденхольцера. В период с 2011 по 2013 год Хэм работал в «Лейкерс» ассистентом главного тренера.

Как сообщалось в СМИ, контракт с новым главным тренером рассчитан на четыре года.

Напомним, «Лос-Анджелес» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (110:121). Вскоре «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.

Новость по теме
Хорфорд высказался о назначении Хэма на пост главного тренера «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022