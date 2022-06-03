«Лейкерс» хотели видеть главным тренером команды Джувана Ховарда

Инсайдер Марк Стейн сообщил, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» хотело бы видеть Джувана Ховарда на посту главного тренера.



«Лейкерс» сделали Ховарду настолько убедительное предложение, что смысл был ясен. Должность была его, достаточно было лишь захотеть этого. Ховард же дал понять, что, несмотря на его давние отношения с Леброном Джеймсом и вице-президентом по баскетбольным операциям «Лейкерс» Робом Пелинкой, он не хочет отказываться от команды университета Мичиган и возможности тренировать своих сыновей Джейса и Джетта», — рассказал Марк Стейн в своём подкасте.



Напомним, сегодня «озёрники» официально объявили о назначении Дарвина Хэма на должность главного тренера. Ранее сообщалось, что Ховард отклонил предложение калифорнийского клуба.

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