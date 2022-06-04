Пелинка рассказал, что делает Хэма «идеальным» главным тренером «Лейкерс»

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка дал комментарий по поводу назначения Дарвина Хэма на пост главного тренера команды.



«Наши игроки и болельщики сразу почувствуют серьёзный и трудолюбивый подход Дарвина, который, как мы считаем, привнесёт жёсткость и конкурентное преимущество во всё, что мы делаем на площадке. Если добавить к этому тонкое понимание Дарвином внутриигровой стратегии и глубокое знание баскетбола, мы получим идеального наставника для следующей главы в истории «Лейкерс». Для нас большая честь и гордость назначить Дарвина Хэма нашим новым главным тренером», — приводит слова Пелинки пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»: