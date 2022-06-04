Пелинка рассказал, что делает Хэма «идеальным» главным тренером «Лейкерс»
Поделиться
Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка дал комментарий по поводу назначения Дарвина Хэма на пост главного тренера команды.
«Наши игроки и болельщики сразу почувствуют серьёзный и трудолюбивый подход Дарвина, который, как мы считаем, привнесёт жёсткость и конкурентное преимущество во всё, что мы делаем на площадке. Если добавить к этому тонкое понимание Дарвином внутриигровой стратегии и глубокое знание баскетбола, мы получим идеального наставника для следующей главы в истории «Лейкерс». Для нас большая честь и гордость назначить Дарвина Хэма нашим новым главным тренером», — приводит слова Пелинки пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.
Леброн Джеймс занимает два места в раздевалке «Лейкерс»:
Новость по теме«Лейкерс» назначили Дарвина Хэма на пост главного тренера
Комментарии
- 4 июня 2022
-
10:31
-
09:22
-
00:52
- 3 июня 2022
-
23:51
-
22:55
-
21:57
-
21:07
-
19:42
-
19:01
-
17:50
-
16:17
-
15:18
-
14:40
-
13:34
-
12:58
-
12:17
-
11:14
-
10:18
-
09:48
-
09:17
-
06:35
-
00:48
- 2 июня 2022
-
23:04
-
23:01
-
22:45
-
22:26
-
22:09
-
21:49
-
20:51
-
19:59
-
18:52
-
17:51
-
15:40
-
14:31
-
12:40
Партнерский контент