Гомельский объяснил причины поражения ЦСКА в 5-м и 6-м матчах финала Единой лиги ВТБ

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский высказался о причинах поражения московского ЦСКА в пятом и шестом матчах финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».



«Не думаю, что неудачи ЦСКА в 5-м и 6-м матчах финальной серии объясняются лишь худшим физическим состоянием игроков. Дело ещё и в мотивации, и тактике. Игроки «Зенита» гораздо лучше мотивированы, играют с большей степенью самоотверженности и самоотдачи. Особенно это заметно по игре в защите. У ЦСКА гораздо реже работают наигранные взаимодействия в позиционном нападении против такой агрессивной обороны с хорошо налаженной подстраховкой.



Но утверждать, что исход серии предрешён, я бы не стал. Заключительные матчи финальных серий во всех видах спорта отличаются абсолютной непредсказуемостью. Жду седьмую игру с нетерпением», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, седьмой и решающий матч в серии, счёт в которой сейчас 3-3, ЦСКА и «Зенит» проведут завтра, 5 июня. Начало встречи запланировано на 14:00 мск.