Дрэймонд Грин — о первом матче финала НБА: я подвёл Стефена Карри

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что подвёл своего товарища по команде, разыгрывающего Стефена Карри в первом матче финальной серии плей-офф НБА с клубом «Бостон Селтикс» — 108:120.



«Когда я вспоминаю первый матч, то понимаю, что подвёл Стефена Карри, потому что играл плохо. Когда этот парень выходит с такой готовностью побеждать, а затем здорово действует на площадке, я и сам должен быть уверен, что выполню свою часть работы, чтобы убедиться, что встреча закончится нашей победой», — сказал Грин в подкасте The Volume.



Следующий матч команды также проведут в Сан-Франциско. Встреча состоится в ночь на понедельник, 6 июня, в 3:00 по московскому времени.