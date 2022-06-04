Перкинс: «Хит» не выиграть титул с таким составом. Нужно изучить варианты обмена Батлера

Бывший игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение, что «Майами Хит» не сможет стать чемпионом НБА, не усилив состав.



«Хит» должны рассмотреть варианты обмена Джимми Батлера. Им никогда не выиграть титул с таким составом», — приводит слова Перкинса «Майами Геральд».



Напомним, «Хит» заняли первое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации и дошли в итоге до решающей серии конференции, где в семи матчах проиграли «Бостон Селтикс».



Батлер принял участие в 57 матчах регулярки, набирая в среднем 21,4 очка, 5,9 подбора и 5,5 передачи. В плей-офф он показал следующие показатели: 27,4 очка, 7,3 подбора и 4,6 передачи.

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