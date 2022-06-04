Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Итудис поделился ожиданиями от седьмого матча финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Итудис поделился ожиданиями от седьмого матча финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».

«Мы взволнованы. Если бы кто-то сказал мне раньше, что мы сыграем решающий матч сезона перед нашими болельщиками в Москве, я бы согласился. Ждём начала этой игры. Хорошо, что у нас не осталось билетов, спасибо болельщикам. Это означает, что у них большие ожидания и они будут поддерживать команду», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, шестая встреча финала завершилась победой «Зенита» со счётом 82:63. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой и заключительный матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 5 июня. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

«Зенит» вытащил серию в седьмой матч! ЦСКА хватило лишь на 15 минут «Зенит» вытащил серию в седьмой матч! ЦСКА хватило лишь на 15 минут
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022