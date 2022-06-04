Итудис поделился ожиданиями от седьмого матча финала Единой лиги ВТБ с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».
«Мы взволнованы. Если бы кто-то сказал мне раньше, что мы сыграем решающий матч сезона перед нашими болельщиками в Москве, я бы согласился. Ждём начала этой игры. Хорошо, что у нас не осталось билетов, спасибо болельщикам. Это означает, что у них большие ожидания и они будут поддерживать команду», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.
Напомним, шестая встреча финала завершилась победой «Зенита» со счётом 82:63. Благодаря этой победе клуб из Санкт-Петербурга сравнял счёт в серии — 3-3. Седьмой и заключительный матч финальной серии Единой лиги ВТБ пройдёт в Москве 5 июня. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
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