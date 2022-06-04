Кто победит в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ?
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5 июня в Москве на арене «Мегаспорт» состоится седьмой, решающий матч финальной серии Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе о победителе турнира.
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Напомним, после четырёх матчей серии «Зенит» уступал в серии до четырёх побед со счётом 1-3, однако сумел выиграть две последние встречи и сравнять счёт.
Единой лиге ВТБ впервые в истории потребуются все матчи финальной серии для определения победителя, когда судьба титула решается именно в серии, а не в формате «Финала четырёх». В нынешнем сезоне Единая лига ВТБ впервые в истории проводит финальную серию до четырёх побед.
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