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Игор Кокошков станет ассистентом в «Бруклине»

Игор Кокошков станет ассистентом в «Бруклине»
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Сербский специалист Игор Кокошков станет ассистентом Стива Нэша в «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне Кокошков работал в «Даллас Маверикс», сумев помочь Джейсону Кидду довести команду до финала Западной конференции.

За плечами специалиста большой опыт работы в Национальной баскетбольной ассоциации в должности ассистента главного тренера. В течение одного сезона Игор возглавлял «Финикс Санз». Кроме того, в активе специалиста золото, которое он завоевал со сборной Словении на чемпионате Европы 2017 года.

Кокошков в позапрошлом сезоне возглавлял «Фенербахче», однако по окончании сезона принял решение вернуться в НБА.

«Бруклин» по итогам сезона уступил «Бостону» в четвертьфинале Восточной конференции.

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