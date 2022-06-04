Игор Кокошков станет ассистентом в «Бруклине»

Сербский специалист Игор Кокошков станет ассистентом Стива Нэша в «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Марк Стейн в своих социальных сетях.



В минувшем сезоне Кокошков работал в «Даллас Маверикс», сумев помочь Джейсону Кидду довести команду до финала Западной конференции.



За плечами специалиста большой опыт работы в Национальной баскетбольной ассоциации в должности ассистента главного тренера. В течение одного сезона Игор возглавлял «Финикс Санз». Кроме того, в активе специалиста золото, которое он завоевал со сборной Словении на чемпионате Европы 2017 года.



Кокошков в позапрошлом сезоне возглавлял «Фенербахче», однако по окончании сезона принял решение вернуться в НБА.

«Бруклин» по итогам сезона уступил «Бостону» в четвертьфинале Восточной конференции.